Corriere dello Sport – Napoli: “Lukaku-De Bruyne e la Napoli belga”

Il Corriere dello Sport apre con il grande appuntamento della giornata: il derby tra Milan e Inter. Il quotidiano titola “Madonnina, che derby!”, sottolineando il peso della sfida nella corsa scudetto. I nerazzurri puntano ad allungare fino a +13 in classifica, mentre i rossoneri cercano di ridurre il distacco a -7. Tra le incognite della vigilia c’è la condizione di Marcus Thuram, alle prese con la febbre, mentre in casa Milan resta aperto il ballottaggio tra Ange-Yoan Bonny e Sebastiano Esposito.
Spazio anche al Napoli, dove spicca la coppia tutta belga composta da Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Due fuoriclasse internazionali che insieme possono dare nuova forza alle ambizioni della squadra di Antonio Conte nella corsa ai vertici del campionato.