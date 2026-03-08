Corbo: “Centrocampo del Napoli più attivo, Elmas e Gilmour bene ispirati”

Antonio Corbo, giornalista del quotidiano La Repubblica, parla nel suo editoriale della vittoria del Napoli contro il Torino per 2-1 di venerdì sera (l’editoriale é di ieri). Ecco uno spezzone dell’editoriale: “In attesa che il Napoli si scaldi e acceleri, si nota comunque qualche elemento di novità rispetto alla contemplativa gara del Napoli, per fortuna vinta, sabato scorso con il Verona.

E’ più attivo il centrocampo, si mostrano bene ispirati sia Elmas che Gilmour: bene fa Conte a invertirli quando entra Anguissa. Proprio Elmas va a sostituire sulla destra Vergara e, nella ripresa, troverà un perentorio raddoppio, mentre sale di tono anche Gilmour. Sostiene Anguissa, che si fa notare più per le treccine più curate che per personalità: ma Anguissa fa quel che può e bisogna capire, non si rientra con i poderosi slanci di quando si esce. Quattro mesi sono difficili da cancellare nella notturna del nuovo esordio.

Anche di questa vittoria bisogna valutare il balzo che avvicina il Napoli alla qualificazione Champions. L’emozione del ritorno dei giocatori più attesi, prima Anguissa poi De Bruyne, raggiunti nel finale da Lukaku, non é stata pari al contributo. Hanno offerto una prova di grande mestiere, raffinati interpreti di questo gioco, ma ancora impegnati nella ricerca di una forma, come era prevedibile, imperfetta“.