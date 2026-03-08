Corazzi: “De Bruyne è un ‘happy problem’ per il Napoli”

Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli condividendo alcune riflessioni sul Napoli e raccontando anche un curioso episodio avvenuto durante il ritiro estivo di Dimaro.

Corazzi ha ricordato un momento vissuto durante l’amichevole con l’Arezzo, quando Billy Gilmour, impossibilitato a giocare, rimase per oltre due ore sulla cyclette senza fermarsi. Un atteggiamento che ha colpito il giornalista: “Pedalava e sudava senza mollare mai. Gli ho detto scherzando se volesse vincere il Tour de France. È un ragazzo d’oro, simpaticissimo”. Corazzi ha ricordato anche i racconti del centrocampista scozzese sull’esperienza con Roberto De Zerbi al Brighton & Hove Albion.

Il discorso si è poi spostato sul ritorno in campo con il Napoli di Kevin De Bruyne, un giocatore che Corazzi considera tra i migliori centrocampisti visti dal vivo negli ultimi decenni insiemet a Paul Pogba. Tuttavia, secondo il giornalista, il suo arrivo ha creato un paradosso tattico: “De Bruyne è un ‘happy problem’. È quasi blasfemo definirlo un problema, ma quando è arrivato la domanda era: dove lo facciamo giocare?”.