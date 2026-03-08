Bruscolotti: “Buongiorno ha qualità ma ha avuto un periodo no”

Lo storico capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha commentato la prestazione deli Azzurri contro il Torino e quella del grande ex Alessandro Buongiorno: “Speriamo che la laurea gli ha dato la possibilità di riemergere di nuovo, forse è stato molto impegnato con gli studi. Quindi è chiaro, fa piacere perché comunque è un giocatore che ha qualità, le abbiamo viste. Ha avuto questo periodo, però speriamo che adesso insomma ritorni sui suoi valori. Per il resto, purtroppo, pecchiamo, perché abbiamo sempre delle distrazioni che ci portiamo dietro.

Può capitare, però quando poi ogni partita noi prendiamo gol, allora il rimedio bisogna trovarlo. Sul 2-0 noi mettiamo in bilico la partita e insomma diventa pure preoccupante, cioè il momento che la squadra deve ragionare anche per gestire il vantaggio. Gestire il vantaggio significa essere concentrati fino alla fine. Mettiamo la firma sul 2-1 periodico? La metterei sempre che ne faccio tre, ne prendo due, per me sta bene. La cosa importante è sempre quella che tu alla fine porti in casa la vittoria”