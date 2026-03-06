TMW – “Anguissa, ecco la verità dietro al rinnovo del contratto, tra la Juve e l’infortunio”

Arrivano novità importanti in merito al possibile rinnovo di contratto di Frank Zambo Anguissa, riportate da Tuttomercatoweb. Infatti, secondo quanto si evince, negli ultimi mesi i contatti tra il club e l’entourage del giocatore si sarebbero arenati per una serie di motivazioni. Ecco un estratto dell’articolo:

“Tra novembre e dicembre scorso sembrava che tutto fosse arrivato a dama: nuovo accordo prolungato fino al 2028, un anno in più rispetto a quello attuale (il Napoli aveva esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto) a cifre importanti. Poi lo stop, le parti si sono riaggiornate al post recupero e… Ci siamo. Siamo al momento in cui l’agente Maxime Nana e il Napoli si vedranno per provare a ridefinire i contorni del rinnovo. Sarà sempre nell’intorno dei 4 milioni di euro? Lo scenario è cambiato? Sono entrate in gioco altre società (la Juventus?), pronte a corteggiare l’africano in vista della prossima stagione? Anguissa è considerato dalla società di Aurelio De Laurentiis un perno del progetto. Ma l’infortunio è certamente un fattore che le parti, tutte quelle in causa, considerano anche in chiave rinnovo”

