Sky – “Vergara niente play-off mondiali con l’Italia? Le ultime”

Niente play-off mondiali con l’Italia per Vergara? Questo è quanto svelato dalla redazione di Sky Sport, che ha ipotizzato la lista dei convocati per affrontare l’Irlanda del Nord il 26 marzo. Tra i convocati spuntano comunque tre azzurri: si tratta di Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Ecco un estratto dell’articolo:

“A tre settimane dall’inizio dei playoff Mondiali, si cominciano a ipotizzare quali saranno i giocatori chiamati da Gattuso per la partita contro l’Irlanda del Nord e l’eventuale finale. Nelle scelte del c.t. potrebbe rientrare anche Marco Verratti, che non gioca in Nazionale dal giugno 2023, mentre viaggia verso la prima chiamata Palestra: ecco i possibili convocati in Azzurro:

Portieri: GIANLUIGI DONNARUMMA (Manchester City) GUGLIELMO VICARIO (Tottenham) MARCO CARNESECCHI (Atalanta) ELIA CAPRILE (Cagliari)

Difensori: ALESSANDRO BASTONI (Inter) GIANLUCA MANCINI (Roma) RICCARDO CALAFIORI (Arsenal) ALESSANDRO BUONGIORNO (Napoli) MATTEO RUGGERI (Atletico Madrid) FEDERICO DIMARCO (Inter) ANDREA CAMBIASO (Juventus) LEONARDO SPINAZZOLA (Napoli) MARCO PALESTRA (Cagliari).

Centrocampisti: SANDRO TONALI (Newcastle) NICOLA BARELLA (Inter) DAVIDE FRATTESI (Inter) BRYAN CRISTANTE (Roma) MANUEL LOCATELLI (Juventus) NICCOLO’ PISILLI (Roma) MARCO VERRATTI (Al-Duhail).

Attaccanti: MOISE KEAN (Fiorentina) MATEO RETEGUI (Al-Qadsiah) FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter) GIANLUCA SCAMACCA (Atalanta) GIACOMO RASPADORI (Atalanta) MATTEO POLITANO (Napoli) RICCARDO ORSOLINI (Bologna).

GLI ALTRI NOMI – Tra i potenziali convocati occhio anche a Nicolò Zaniolo, protagonista di una stagione positiva a Udine. In Nazionale (con cui ha uno score di 2 reti in 19 partite) non viene convocato da ottobre 2024, mentre la sua ultima presenza risale al marzo dello stesso anno Sempre in attacco ha delle chance anche Federico Chiesa (ultima convocazione a novembre 2023), mentre pare più defilato Domenico Berardi (assente in Nazionale dal giugno 2024)”.