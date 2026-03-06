La Repubblica – “Napoli, la permanenza di Conte dipende da questo fattore”

L’edizione odierna della Repubblica riporta delle novità in merito al futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il giornale fa infatti sapere che un requisito fondamentale per la permanenza del mister leccese è la qualificazione alla Champions League, fondamentale per garantire al club ancora più solidità dal punto di vista finanziario, e che potrebbe permettere maggiori investimenti sul mercato. Quindi, per scoprire se il tecnico rimarrà alla guida degli azzurri, dovremmo attendere fino alla fine del campionato, quanto si siederà al tavolino con il presidente Aurelio De Laurentiis per tirare le somme.