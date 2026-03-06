Il Mattino – “De Bruyne e Lukaku convocati in nazionale? Ecco la posizione del Napoli in merito”

Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku verranno convocati dal ct Rudi Garcia in vista della sosta per le nazionali. A farlo sapere è l’edizione odierna de il Mattino, che ha svelato anche il disappunto del Napoli in merito, vista la delicatissima situazione riguardo gli infortuni. Ecco un estratto dell’articolo:

“De Bruyne e Lukaku che questa sera saranno seduti a bordo campo, per la prima volta da questa estate, hanno avuto in queste ore la rassicurazione che andranno negli Stati Uniti con la loro nazionale. Il Napoli, a dire il vero, preferirebbe attende ancora prima di lasciarli partire, ma Rudi Garcia, il ct del Belgio ed ex allenatore del Napoli del post-Spalletti non ha dubbi sul fatto che dovranno aggregarsi per le due amichevoli con Usa e Messico. D’altronde, Garcia e i medici della federazione belga hanno seguito le due riabilitazioni passo dopo passo: sanno bene a che punto sono le condizioni dei due. E la chiamata con il Belgio è praticamente a rischio zero. D’altronde, nessuno dei due rinuncerebbe alla convocazione: il Mondiale bussa alla porta e per entrambi è l’ultima grande occasione per poter vincere la coppa del mondo”.