Il Mattino – “Conte fiuta il pericolo contro il Torino, ecco il messaggio dato alla squadra”

L’edizione odierna de il Mattino scrive in merito dello stato d’animo di Antonio Conte, in vista della partita di stasera contro il Torino. Il quotidiano evidenzia la massima attenzione che il tecnico pretende da tutto il gruppo squadra. Ecco un estratto dell’articolo:

“Per i campioni d’Italia, la solita vigilia piena di pathos: Conte ha preparato la gara con il suo prezioso bagaglio di adrenalina e pretende che nessuno prenda sottogamba l’impegno. Tra le cose di cui non si fida il tecnico leccese, ma questo lo tiene per sé, c’è la capacità del Napoli di prendersi la vittoria che tanti danno per scontata, senza soffrire. Lo dice alla squadra, in maniera chiarissima: “Non è una passeggiata questa con il Torino”. Si è stufato di pensare a chi non c’è. Ma sono tanti: ma come e meglio di Leopoldo Fregoli, Conte ci mette un attimo a cambiare l’abito”.