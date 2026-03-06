Gds – Svolta McTominay per il rinnovo? Agenti attesi in città, le ultime”

Missione blindare Scott McTominay. L’MVP della scorsa stagione della Serie A, con il contratto in scadenza nel 2028, nona ha nascosto il desiderio di prolungare il contratto con il club azzurro, che si è messo all’opera. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni i suoi agenti sono attesi in città per discutere con il Napoli in merito al prolungamento del contratto, che vedrà sicuramente un aumento dello stipendio. Sono quindi attese novità in merito.