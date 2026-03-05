TuttoSport – Napoli, infortunio Lobotka: lo slovacco ha sempre giocato per via delle assenze

Tuttosport si sofferma sulle condizioni di Stanislav Lobotka, centrocampista azzurro, che ha subito il terzo infortunio stagionale: “Il centrocampista si trascinava questa problematica da diverse partite, ma vista l’emergenza e la coperta corta in quella zona di campo, Conte ha dovuto schierare sempre il numero 68 azzurro: dal rientro dopo il suo ultimo infortunio – il 14 dicembre contro l’Udinese – ha giocato 17 gare consecutive da titolare, 16 di queste fino alla fine, riposando solo 17 minuti contro il Verona, quando è subentrato Gilmour”.