Statistiche – Peggior Napoli in fase offensiva da 15 anni: tutti i numeri

Il Napoli visto quest’anno è una squadra che segna poco e subisce molto (settima difesa del Campionato con 28 subiti al pari della Juventus). Tuttosport si sofferma sulla fase offensiva azzurra, questi i numeri: quinti per gol segnati (41), decimi per grandi occasioni create e settimi per tiri in porta. Questo score è il peggiore degli ultimi 15 anni, considerando che il Napoli non segnava cosi poco dopo 27 giornate dalla stagione 2010/11. Come riporta il quotidiano, Conte potrebbe affidarsi a Lukaku per migliorare i numeri in fase offensiva: “Lukaku, in tal senso, potrà dare una grande mano al suo allenatore, così come avvenuto a Verona. Magari in coppia con Hojlund, anche a gara in corso, è una soluzione che il tecnico salentino valuta e sulla quale sta lavorando”.