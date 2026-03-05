Sky – Anguissa e De Bruyne verso la convocazione per Napoli-Torino. Possibile maglia da titolare per Gutierrez

Che sia la fine del tunnel? Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa vanno verso la convocazione per Napoli-Torino. Due dei principali infortunati del Napoli (il primo fermo da Napoli-Inter del 25 ottobre, il secondo infortunatosi in Nazionale a novembre) potrebbero tornare in panchina dopo un lungo periodo di stop. Ne parla il giornalista di Sky Francesco Modugno.

“Qui si va verso il rientro di Anguissa tra i convocati e forse anche di De Bruyne. Per entrambi è da verificare tenuta, condizione, la qualità nella quantità della prestazione. Averli sarebbe già cosa bella in un momento che è la sintesi della stagione fatta di ristrettezze e difficoltà ma anche di paradossi: sarà la prima partita senza nessuno dei Fab Four. Nel momento in cui Lobotka è fuori, McTominay salterà la quinta, paradossalmente potrebbero tornare tra i convocati Anguissa e De Bruyne. A centrocampo c’è Gilmour che ha messo minuti e per Conte è una prima scelta, poi c’è Elmas, l’highlander prezioso che si adatta. Sugli esterni vedremo se Gutierrez sarà una novità rispetto al Verona. Dietro difesa a 3, con Buongiorno in difesa, il ragazzo del Filadelfia. Sarà una partita molto emotiva tra Zapata e il Cholito Simeone che ritornano a Napoli, per il rapporto tra Conte e D’Aversa e lo stesso Milinkovic-Savic. Davanti ci saranno Vergara, Alisson Santos e Hojlund, con Lukaku che cresce ma che può essere una soluzione a gara in corso, o per un eventuale attacco pesante, così come il Napoli l’ha risolta a Verona”.