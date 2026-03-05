Situazione Lucca, dalle frecciatine al non essere convocato. Già al capolinea con il Nottingham Forest?

Lorenzo Lucca, dopo la pessima prima parte di stagione con il Napoli, a gennaio è stato mandato al Nottingham Forest in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma a quanto pare, il feeling con questo nuovo ambiente non sarebbe mai scattato.

Come evidenzia Goal.com, infatti il giocatore ex Udinese non è stato convocato da Vitor Pereira, allenatore del Nottingham Forest, nell’ultimo match giocato contro il Manchester City, segnale di una iniziale rottura e di una prematura bocciatura per Lucca, successiva al gol fatto all’esordio contro il Leeds, quando il calciatore punzecchiò la società partenopea con un post su Instagram in cui scrisse “Perdona loro, perché non sanno”.

Una notizia che non fa di certo brillare gli occhi agli azzurri dato che difficilmente gli inglesi, arrivati a questo punto, sborseranno i 35 milioni di euro necessari per l’acquisizione del centravanti classe 2000 a titolo definitivo.