Pedullà: “Conte-ADL, incontro a fine stagione. Ecco cosa si diranno”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato a proposito di cosa si diranno Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte al termine della stagione sul suo canale YouTube. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Cosa dovranno dirsi De Laurentiis e Conte quando si rivedranno? Il contratto dice che lui ha un altro anno con il Napoli. Ma andranno viste determinate cose: il mercato non potrà prevedere operazioni da 40-50 milioni. De Laurentiis gli chiederà del perché degli infortuni. Non è più sfiga, iella o il gatto nero. Conte poi chiederà al presidente quanto vorrà spendere, lui risponderà di poterne sborsare quando può, ma che intanto ha bisogno di rientrare. La partita si farà qui. Poi bisognerà valutare le offerte di Conte, ed ora c’è calma piatta. Quindi, la partita va giocata serenamente, quel che si dice è importante per trovare un feeling. Il terzo anno di Conte sarebbe un evento, quasi mai è accaduto. Non escludo nulla, ma cosa si diranno sarà di importanza fondamentale”.