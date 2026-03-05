Napoli-Torino sarà diretta da Fabbri di Ravenna. Al Var Maggioni

Scritto da:
Elia Falco
-
Formazioni ufficiali di Napoli - Torino

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventottesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Torino il giorno venerdì 6 marzo alle ore 20:45. L’incontro, sarà diretto dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Verrà assistito dai guardalinee Bahri e Politi mentre il quarto uomo sarà Perri. Il Var sarà presieduto dal signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, e ad assisterlo ci sarà Mazzoleni.

NAPOLI – TORINO    Venerdì 6/03 h. 20.45

FABBRI

BAHRI – POLITI

IV:      PERRI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MAZZOLENI

Articolo precedenteCdm – Napoli, McTominay salterà anche la gara con il Torino: ecco come sta
Articolo successivoCdS – Napoli, i clean sheet sono un ricordo: l’ultimo risale addirittura a gennaio. Il dato

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE