Napoli-Torino sarà diretta da Fabbri di Ravenna. Al Var Maggioni

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventottesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Torino il giorno venerdì 6 marzo alle ore 20:45. L’incontro, sarà diretto dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Verrà assistito dai guardalinee Bahri e Politi mentre il quarto uomo sarà Perri. Il Var sarà presieduto dal signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, e ad assisterlo ci sarà Mazzoleni.

