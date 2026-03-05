Il Mattino – Anguissa è pronto a tornare tra i convocati. Intanto gli agenti sono a Napoli…

André-Frank Zambo Anguissa si prepara a tornare tra i convocati. Il centrocampista camerunense sta smaltendo la lombalgia che ha rallentato il suo rientro e potrebbe tornare in panchina in occasione di Napoli-Torino. Intanto, come riporta Il Mattino, i suoi agenti sono in città per poter discutere del rinnovo di contratto. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Anguissa è pronto: da 7 giorni si allena con la squadra, qualche apprensione prima fisica, poi emotiva ci sta di sicuro. Ma dopo la gestione con il solito tira e molla, dopo quasi tre mesi, il centrocampista del Camerun si prepara a tornare tra i convocati. E intanto i suoi agenti si preparano a tornare a Napoli, perché va discusso ancora il suo nuovo contratto”.