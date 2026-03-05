Gazzetta – Napoli-Torino, sarà ancora il turno di Elmas: da alternativa offensiva a jolly nell’emergenza

In Napoli-Torino toccherà ancora ad Eljif Elmas. Il macedone, arrivato in estate come ulteriore risorsa offensiva, si è trasformato in questa stagione come un jolly vitale in un’emergenza infortuni che sembra non avere mai fine. Racconta di questa sua stagione l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Toccherà, allora, ancora a Eljif Elmas la missione del salvatore della patria. Il macedone, ormai, si è trasformatoin centrocampista centrale pernecessità. Lui che nasce trequartista e che a Napoli aveva vinto uno scudetto da mezzala d’assalto e da vice Kvara, ora deve chiedere un lavoro extra a gambe e polmoni per rincorrere, pressare e lavorare sulle linee di passaggio, oltre che provare a costruire dal basso. Elmas doveva essere un’alternativa offensiva, un’altra eventuale mezzala d’assalto. È diventato un jolly vitale nell’emergenza”.