Dzemaili: “Gilmour sa come sostituire Lobotka ma dovrà essere aiutato dai compagni. Il Maradona ti spinge, giocare lì per me la cosa più bella”

Blerim Dzemaili, ex calciatore di Napoli e Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Qui, ha parlato del momento del Napoli oltre che della titolarità di Billy Gilmour nella prossima sfida. Di seguito, le sue parole.

“Lobotka è una perdita importante, a lui ti puoi sempre affidare, ma Gilmour sa come sostituirlo. Poi deve capire le caratteristiche dei compagni, lì devono aiutarlo e non vederlo come fosse Lobotka. Lo scozzese può favorire Hojlund e Alisson con i suoi palloni in verticale? Sì, la sua sostituzione ci sta. Non è che il Napoli perde tantissimo. Questa possibilità di Gilmour che innesca Hojlund per gli azzurri è un’arma in più. Situazione infortuni? Sono costati tanti punti, ma non solo in campionato. Io dissi qualche giorno fa che una squadra non può avere 22 giocatori dello stesso livello e il Napoli lo sta vedendo quest’anno, ha sofferto di avere tanti calciatori infortunati. È ancor più difficile quando hai 3 competizioni. Ora è importante mantenere il posto per la Champions League. Il Napoli giocherà 7 partite su 11 al Maradona dove in campionato non ha mai perso… Giocare al Maradona è come essere con un uomo in più. Per me giocarci era la cosa più bella, la gente ti spinge, per cui in quelle sfide mi aspetto almeno 5-6 vittorie. Sono tanti punti che prendi e con cui puoi costruire per il prossimo anno. Rendimento in trasferta? Forse è perché al Napoli mancano calciatori di personalità. Quando vai fuori casa le gare sono più difficili. Lì mancano calciatori di esperienza, di carattere, capaci di prendere più responsabilità. Lo abbiamo visto a Verona. Forse questa è l’unica pecca del Napoli”.