De Bruyne, il medico che lo ha operato: “Sta andando tutto bene, può giocare con il Torino. Convocazione con il Belgio? Il Napoli ha un timore”

Lieven Maesschalk, medico che ha operato Kevin De Bruyne, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente belga Vtm Nieuws. Qui, ha parlato a proposito delle condizioni fisiche del centrocampista del Napoli, da poco tornato a lavorare in gruppo agli ordini di Conte. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Sta andando tutto nel verso giusto, anche per quanto riguarda il ritmo che sta avendo insieme agli altri compagni in allenamento. Kevin si sente molto meglio. Lui conosce il suo corpo e percepisce quando può accelerare. Può essere convocabile per Napoli-Torino? Dico di sì, non ha nelle gambe una partita intera, bisogna ovviamente procedere con enorme cautela. Ma fisicamente può giocare qualche minuto. Può essere convocato dal Belgio per le due partite contro Stati Uniti e Messico? Il Napoli vuole dare priorità ai suoi interessi per evitare che qualcosa vada storto. Ma con la convocazione, Kevin avrebbe modo di interagire con il gruppo della Nazionale di cui è una stella. Il minutaggio farà sempre discutere, ma la sua convocazione credo che sia importante. De Bruyne deve ritrovare volume ed intensità, deve ritrovare forma per il mondiale così da arrivarci al 100%. Per lui è la cosa più importante”.