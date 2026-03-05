CdS – Vergara torna nello stadio dove si esalta tra gol e giocate. E sogna la chiamata della Nazionale…

Antonio Vergara torna al Maradona, nello stadio in cui si esalta. Il numero 26 del Napoli ha siglato tutti i suoi 3 gol tra le mura amiche. Seppur non vada a rete dal 10 febbraio, ha dato la sensazione di avere tanto altro. Intanto, continua a sperare nella chiamata di Gattuso per i playoff dei Mondiali. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Fino a gennaio Vergara in campionato aveva collezionato appena cinque minuti, poi l’infortunio di Neres gli ha spalancato una porta e lui ha saputo attraversarla con doti da veterano e uno scudo per difendersi dalle pressioni che arrivavano dall’esterno. Sordo agli elogi, non si è mai lasciato coinvolgere. Ha ancora 23 anni, eppure anche in campo ne dimostra di più per la padronanza con cui affronta avversari, partite e situazioni. Non si risparmia mai e accanto a Hojlund, muovendosi tra le linee alla ricerca della luce giusta, dello spazio da affondare coi calzettoni abbassati e uno stile ormai riconoscibile, Vergara è un furetto che non trovi mai allo stesso posto. Di sé lascia poche tracce. Ha agilità, ambizioni e anche sogni. E ora spera di rientrare nell’elenco dei convocati per i playoff di fine marzo. Vuole aiutare l’Italia a conquistare il Mondiale. A metà febbraio era a cena con gli altri azzurri e con Gattuso. Sa di essere sotto osservazione da parte del ct e del suo staff. Vuole continuare a brillare per il Napoli e l’Italia e adesso, con Torino e Lecce in casa, si prenota – volendo – per un altro gol. D’altronde ci ha preso gusto. E al Maradona, sa come si fa”.