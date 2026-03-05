CdS – Napoli-Torino, Gilmour sarà titolare per la prima volta dal 28 ottobre. I numeri

Billy Gilmour partirà dal primo minuto in Napoli-Torino. Lo scozzese, rimasto per circa 3 mesi e mezzo indisponibile per una pubalgia, non gioca 90 minuti dal 28 ottobre, giorno in cui gli azzurri sfidarono il Lecce al Via del Mare. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Cinque presenze da titolare in campionato, sei da subentrato, poi lo stop per l’intervento che ha risolto la pubalgia e un rientro fatto di spezzoni. Undici minuti con la Roma, panchina contro l’Atalanta, diciassette a Verona. In totale 442 minuti in Serie A e 85 in Champions, distribuiti in tre partite. Numeri che domani dovranno bastare al Maradona, dove guiderà il centrocampo accanto a Elmas, ancora una volta adattato per necessità più che per scelta. La certezza, più che la sensazione, è che ancora una volta si giochi sul filo dell’emergenza”.