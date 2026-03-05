CdS – Napoli, i clean sheet sono un ricordo: l’ultimo risale addirittura a gennaio. Il dato

È allarme clean sheet per il Napoli. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’ultima partita in cui gli azzurri hanno mantenuto la porta inviolata risale addirittura al 17 gennaio, quando arrivò la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo grazie alla rete di Stanislav Lobotka. Un dato che sottolinea come la formazione di Conte non riesca a mantenere gli standard difensivi mostrati la scorsa stagione. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il clean sheet è diventato un ricordo. L’ultimo risale al 17 gennaio, 1-0 al Sassuolo. Da allora il Napoli ha sempre incassato almeno un gol: nove partite consecutive con la porta violata, una striscia che racconta di una squadra capace di restare competitiva, ma meno impermeabile rispetto alla scorsa stagione, quando chiuse il campionato con lo scudetto e la miglior difesa. Nel mezzo c’è stato l’amaro pareggio di Copenaghen, il ko con la Juve, quello con il Chelsea che ha interrotto l’avventura in Champions, l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como e solo tre vittorie (Fiorentina, Genoa e Verona). È un filo sottile che lega queste partite: il Napoli ha segnato in tutte le partite – eccezion fatta per quella con la Juve – crea, ma concede qualcosa di troppo rispetto ai suoi standard. Eppure il Maradona resta un fortino. Gli azzurri sono l’unica squadra ancora imbattuta in campionato davanti al proprio pubblico: 28 dei 53 punti complessivi sono arrivati in casa, con 21 gol fatti e 11 subiti. Un rendimento solido, che tiene in piedi la corsa Champions anche in una fase meno brillante sul piano difensivo. I numeri dicono che la struttura non è crollata: il Napoli è sesto in Serie A per tiri concessi a partita (10,6) e settimo per tiri nello specchio (4,5). Segnali di equilibrio, ma non basterà abbassare le statistiche. Perché il Torino è la prima squadra del campionato per duelli vinti (39,7 a gara), mentre il Napoli è soltanto sedicesimo (31,4). Blindare la porta significherà anche alzare l’intensità nei contrasti. Per tornare a zero, servirà qualcosa in più”.