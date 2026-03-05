CdS – Giovane e Alisson Santos, i due colpi del mercato di gennaio. Il primo alla ricerca della firma personale, il secondo del riscatto

Scritto da:
Elia Falco
-
fonte foto: Instagram @alissonsantos

Giovane e Alisson Santos sono i due colpi del mercato di gennaio del Napoli. Arrivati rispettivamente da Verona e Sporting Lisbona, stanno già dando il loro contributo in termini di gol, assist e giocate di qualità. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Alisson Santos, ad esempio, è arrivato solo a fine mercato in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona. Affare da 20 milioni circa in caso di acquisto a titolo definitivo in estate. Dipenderà dai prossimi mesi, intanto le premesse sono state incoraggianti. Gol alla Roma nel finale e poi due da titolare contro Atalanta e Verona in cui ha lasciato intravedere in parte le sue doti, oltre alla necessità di continuare a crescere per inserirsi nel contesto Napoli e Serie A. Ma Alisson, anni 23, è un giocatore di talento, ha caratteristiche uniche in rosa e rare per il campionato italiano e quindi Conte continuerà a dargli fiducia. Ha un anno in meno Giovane, arrivato a titolo definitivo dall’Hellas, affare con tanti bonus da circa 20 milioni per un investimento legato al futuro già utile subito: due assist, il primo proprio per Alisson e poi quello di sabato del Bentegodi per Lukaku. Due istanti decisivi per un giocatore che ora, dopo le tre reti col Verona, cerca la prima firma personale in azzurro”.

