Cdm – Napoli, McTominay salterà anche la gara con il Torino: ecco come sta

Il Corriere del Mezzogiorno scrive dell’infortunio di Scott McTominay, il quale non riuscirà ad esserci nemmeno nella gara contro il Torino: “E anche ciò che è capitato a Scott McTominay non è di certo chiaro. Lo scozzese uscì per precauzione contro il Genoa per un problema muscolare, poi non si è allenato per diverso tempo in gruppo. (…) Anche qui un corto circuito informativo per un infortunio al tendine del gluteo che ha tenuto fuori il calciatore scozzese per un mese e può fargli saltare la quinta partita di fila”.