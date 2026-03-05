Cdm – Napoli, Conte non avrà i “Fab four” a centrocampo con il Torino: il punto

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul centrocampo che Conte avrà a disposizione per la sfida contro il Torino: “McTominay lavora ancora a parte, aumenta i carichi, è in crescita, dovrebbe farcela a rientrare contro il Lecce ma domani non ci sarà e in mezzo al campo”, Lobotka vittima di “un fastidio al quadricipite della coscia sinistra” per via dei sovraccarichi di lavoro. Anguissa e De Bruyne “stanno lavorando in gruppo e i segnali vanno spediti verso il rientro di entrambi tra i convocati”.

