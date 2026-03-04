Tuttosport – Occhio Napoli, Simeone non è tipo da farsi influenzare dai sentimenti: sa come si colpisce

Giovanni Simeone, grande ex di Napoli-Torino, ha già colpito all’andata: fu suo il gol con cui i granata inflissero una sconfitta assai rumorosa. Il bomber argentino, rimasto molto legato alla città partenopea, non si farà prendere dai sentimentalismi: sa come si colpisce. Ne ha parlato l’edizione odierna di Tuttosport.

“Simeone non è il tipo da farsi poi influenzare dai sentimenti, lo ha dimostrato anche nella partita di andata: alla prima occasione avuta, dopo il retropassaggio errato di Gilmour, è stato freddo e lucido nell’andare a impossessarsi del pallone, nel dribblare Milinkovic Savic e nel depositare il pallone in fondo alla rete. E a Napoli avrà voglia di ripetersi, anche a costo di dare un altro dispiacere a qualche amico lasciato in Campania: un risultato positivo al Maradona sarebbe troppo importante per il Torino in questo momento, soprattutto nella giornata in cui si sfideranno Lecce e Cremonese, due delle tre quadre che condividono il terzultimo posto: inevitabilmente almeno una tra la formazione giallorossa e quella grigiorossa lascerà dei punti per strada, per il Torino tornare con un risultato positivo da Napoli vorrebbe quindi dire aumentare il proprio margine di vantaggio sulla zona retrocessione e preparare con maggiore serenità il finale di stagione. Stavolta se dovesse segnare, a differenza di quanto fatto contro la Lazio, non riproporrà il balletto che accompagna il ritornello “accussì, sarrà pe sempe sì”, probabilmente non esulterà proprio, come successo all’andata, ma dentro di sé sarà certamente felice”.