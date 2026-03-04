Serie A – Vergara vince il premio “Rising Star Of The Month” di febbraio. I dettagli

Antonio Vergara ha vinto il premio “Rising Star Of The Month” relativo al mese di febbraio. Il numero 26 del Napoli ha ottenuto questo riconoscimento grazie al suo ottimo impatto in maglia azzurra, dove ha saputo dare un enorme contributo in un momento di estrema difficoltà dovuto ai tanti infortuni. Il riconoscimento gli sarà assegnato venerdì 6 marzo nel pre-partita di Napoli-Torino, in programma al Maradona alle ore 20:45.

Di seguito, il commento dell’Ad della Lega Serie A Luigi De Siervo: “Il lavoro duro, l’attesa densa di aspettative, l’emozione dell’esordio, le prime gioie e poi la consacrazione: tutto questo è stata la sintesi della stagione, fino a questo momento, di Antonio Vergara. Per un ragazzo cresciuto a Frattamaggiore scendere in campo con la maglia del Napoli e sotto la guida di Antonio Conte è un sogno che si avvera. Vergara è stato bravissimo a farsi trovare pronto e convincere un tecnico vincente e un pubblico esigente come quello napoletano con prestazioni di crescente qualità e una personalità fuori dal comune, che lo hanno reso uno dei talenti emergenti del nostro campionato ovvero una Rising Star della Serie A Enilive”.

Qui di seguito invece, il commento del giornalista Fabrizio Romano condiviso sui canali social della Lega Serie A: “Antonio Vergara vince il premio di Rising Star Of The Month di febbraio. Il giovane talento italiano, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, si è dimostrato pronto nel momento in cui il suo club ne aveva più bisogno. Antonio nei mesi scorsi ha dimostrato le sue qualità con un grande impatto in Serie A”.