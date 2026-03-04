Schira – Spinazzola rinnova con il Napoli? Trattativa in corso. I dettagli

Leonardo Spinazzola rinnova con il Napoli? Lo scrive il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, che rende noto come si sia aperta una trattativa. Secondo quanto da lui riportato, la società mira ad un estensione di contratto annuale, mentre l’ex Roma invece richiede un contratto biennale. Intanto, il Ct Rino Gattuso pensa di convocarlo per le sfide di playoff Mondiali in cui la Nazionale Italiana sfiderà Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, una tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Di seguito, il tweet. “Esclusiva – Trattativa in corso per il rinnovo di contratto di Leonardo Spinazzola con il Napoli, che ha offerto un rinnovo fino al 2027; mentre il terzino ne richiede uno fino al 2028. Intanto, il Ct Rino Gattuso è pronto a convocarlo nella Nazionale italiana per i playoff Mondiali”.

🚨 Excl. – Talks in progress for Leonardo #Spinazzola’s contract extension with #Napoli, which have offered a renewal until 2027; while the left back would like a deal until 2028. Meanwhile coach Rino #Gattuso is ready to call him in Italy National Team for the Playoff’s Matches — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 4, 2026