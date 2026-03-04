Schira – Napoli, occhi su Joao Gomes per l’estate: su di lui anche il Manchester United

Il Napoli ha messo nel mirino Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton, come rinforzo per la prossima sessione di mercato. Il brasiliano, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, lascerà prossimamente i Wolves. Su di lui, oltre l’interesse dei partenopei, c’è anche quello del Manchester United. Di seguito, il tweet. “Napoli e Manchester United sono interessate al centrocampista del Wolverhampton Joao Gomes, che lascerà il club nella prossima sessione di mercato”.

