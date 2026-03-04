Quattro mesi dopo, torna De Bruyne: il Napoli ritrova fantasia e verticalità

Dopo quasi quattro mesi di stop, Kevin De Bruyne è pronto a tornare protagonista con il SSC Napoli. Il belga rientra in un momento cruciale della stagione di Serie A, portando qualità e leadership alla manovra azzurra.
Nonostante l’assenza prolungata, i suoi numeri nella prima parte di campionato restano di alto livello: gol su palla inattiva e dati che lo collocano tra i centrocampisti più incisivi del torneo, Il suo ritorno contro il Torino può rappresentare una svolta per lo sprint finale del Napoli.
Fonte: La Gazzetta dello Sport.