Napoli-Torino, mediana inedita: Out Lobotka, fatica doppia per Elmas

Venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona il SSC Napoli affronta il Torino FC con una mediana del tutto inedita. Secondo quanto riportato da La Repubblica, lo slovacco Stanislav Lobotka non sarà disponibile a causa di un sovraccarico muscolare, costringendo il tecnico Antonio Conte a rivoluzionare il centrocampo.
Al posto del regista titolare, Conte dovrebbe affidarsi a Billy Gilmour ed Eljif Elmas, due giocatori che all’inizio della stagione erano scelte secondarie per la linea mediana. La responsabilità di tenere il centrocampo sarà soprattutto sulle spalle di Elmas, adattato a un ruolo più di equilibrio, con Gilmour chiamato a dettare i tempi.