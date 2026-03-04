Napoli-Torino, febbre bassa al Maradona: ecco i settori ancora disponibili

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport venerdì scorso, a una settimana dall’evento, era partita la vendita libera per Napoli-Torino, in campo tra due giorni al Maradona, ore 20,45, ma al momento non decolla la prevendita come raccontano i dati della vigilia che cambiano comunque di ora in ora. Fino a ieri sera, infatti, gli unici settori sold out erano gli anelli superiori di Distinti e delle due Curve. In esaurimento la Tribuna Nisida mentre c’era ancora disponibilità per la Tribuna Posillipo, così come per l’anello inferiore dei Distinti e delle due Curve. A disposizione dei tifosi del Napoli ci sono ancora tre giorni pieni per approttarne e per incrementare il numero previsto di spettatori per la sfida ai granata di D’Aversa. Dopo il pienone con la Roma, comunque, non ci sarà il classico sold out contro il Torino per la prima delle due sfide ravvicinate al Maradona nel pieno della rincorsa Champions.