Il Mattino – Napoli, troppi gol subiti nella ripresa (18): nessuna big ha fatto peggio

Il Napoli subisce troppi gol nella ripresa. Nessuna big ha fatto peggio degli azzurri per numero (18), riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Le cause? Non solo la difesa, ma non si può nemmeno ridurre tutto solamente alle numerose assenze. Di seguito, ecco quanto riportato.

“A proposito di gol. Nessuna big ne subisce quanto fa il Napoli (18) nella ripresa. Anche il Verona aveva saputo far gol nel secondo tempo, il Genoa aveva ribaltato la situazione dopo il vantaggio iniziale, Malen e la Roma stavano per fare lo scherzetto al Maradona. E potremmo tornare ancora più indietro. Non è, ovviamente, una questione solo di difesa. Che non sta rispondendo male agli impulsi di Conte. Ma le assenze qualcosa tolgono. È inevitabile. Così come pare inevitabile che qualcosa debba cambiare. Per tenere la spina attaccata sempre più fino all’ultimo minuto. Anche quando il baricentro si alza e ti esponi ai contropiede altrui. C’è margine per lavorare sulle mancanze, c’è margine per migliorare i difetti di una stagione che ha aperto le porte sulle distanze. Il Napoli del primo tempo convince, quello della ripresa no. Esattamente come il primo e il secondo anno Conte. In campo, però, un terzo tempo non c’è. Ma c’è il recupero in cui farsi valere”.