Il Mattino – Infortunio Lobotka, Conte non è impreparato. Per il Torino già pronti modulo e sostituto

Antonio Conte studia delle nuove mosse in vista di Napoli-Torino. L’infortunio di Lobotka potrebbe costringere il tecnico leccese ad effettuare delle nuove mosse, favorite però da alcuni rientri, in particolar modo quello di Gilmour che dovrebbe giocare al posto dello slovacco. Di seguito, ecco quanto raccontato da Il Mattino.

“Ieri De Bruyne ha di nuovo fatto tutto l’allenamento, come il giorno prima. Sia il belga che Anguissa sono vicinissimi alla convocazione, ma anche in questo caso meglio sempre essere prudenti. Saranno intanto i giorni di Lobotka. Oggi, domani e magari anche venerdì mattina. Si parlerà di lui, delle sue possibilità di recupero per il Torino, della grande paura, dell’attesa di una guarigione lampo, dell’angoscia di non potercela fare. Conte non ha dubbi su chi far giocare al suo posto e sull’eventuale modulo da adottare in sua assenza: si resta con il 4-2-3-1. Ovviamente, anche quello di Gilmour è una piccola accelerazione: mentre Conte non cercherà alibi, perché sa bene che il calendario sorride agli azzurri, che la rincorsa alla Champions (e magari anche al secondo posto, visto lo scontro diretto con il Milan che, pare, si giocherà proprio la sera di Pasqua) passa prima per il Torino e poi per la gara con il Lecce”.