Euro2032: il Comune di Napoli consegna tutta la documentazione tecnica. I dettagli

“La corsa di Napoli verso Euro 2032 è entrata nella fase operativa. Il Comune ha inviato entro i termini (2 marzo) tutta la documentazione tecnica per candidare lo stadio Diego Armando Maradona tra le sedi della rassegna continentale. Un passaggio formale, certo, ma dal peso specifico evidente, con la città che vuole giocarsi le sue cartefino in fondo. I dossier sono finiti sui tavoli dei delegati di Figc e Uefa, con dentro il piano di restyling dell’impianto di Fuorigrotta. Non un maquillage, ma un intervento strutturale pensato per colmare il gap con gli standard richiesti dal calcio europeo di alto livello e rientrare tra le cinque città ospitanti che l’Uefa comunicherà ad ottobre. Napoli, in sostanza, ha deciso di non restare spettatrice. A confermare l’invio e la ricezione degli atti è stato l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, che ha parlato di documentazione regolarmente acquisita dal Comitato organizzatore e di primi riscontri formali arrivati a Palazzo San Giacomo. Un chiarimento necessario dopo che la Figc, nel comunicato emesso il 27 febbraio, non elencava Napoli tra le città “osservate”. Adesso si attende la prossima convocazione, il momento in cui si entrerà nel merito tecnico della candidatura. Il cuore del progetto è chiaro: eliminare la pista d’atletica per avvicinare le tribune al campo, intervenire su skybox e aree hospitality, rendere lo stadio più funzionale e sostenibile. L’obiettivo è doppio. Da un lato ospitare Euro 2032, dall’altro lasciare in eredità alla città un impianto moderno”.