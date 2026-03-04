CdS – Napoli, il Maradona è un fortino: 2,33 punti di media. È qui che si può blindare la Champions

Per un Napoli in trasferta (1,67 punti di media, 9 sconfitte in 18 partite compresa la Champions) ce n’è uno che in casa macina ben 2,33 punti di media. Il Maradona è un vero e proprio fortino per gli azzurri, che qui hanno costruito gran parte della propria classifica. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“La cavalcata del Napoli a Fuorigrotta ha radici solide, l’ultima sconfitta oltre un anno fa risale all’8 dicembre 2024, ko per 1-0 contro la Lazio, gol di Isaksen in contropiede in un momento in cui il Napoli sta spingendo per provare a vincerla. Da allora mai una sconfitta in campionato al Maradona in 23 partite. E in Europa stesso vanto interrotto solo il 28 gennaio di quest’anno dalla vittoria del Chelsea in Champions. L’imbattibilità resiste in Serie A e Conte vorrà ora prolungare questo filotto di risultati utili approfittando delle prossime sette da qui a fine campionato. Le prime due nel giro di una settimana: tra due giorni il Torino, sabato prossimo il Lecce. Poi Milan, Lazio, Cremonese, Bologna, Udinese. Ventuno punti potenziali in palio per blindare la zona Champions sfruttando il fattore casa dove è stato costruito gran parte dell’attuale terzo posto”.