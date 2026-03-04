CdS – McTominay in bilico anche per il Torino. Lo scozzese tornerà solo quando si sentirà pronto

Scott McTominay non è ancora ritornato in campo. Uscito nel corso di Genoa-Napoli, lo scozzese è ancora alle prese con una tendinopatia. Il suo ritorno in Napoli-Torino non è affatto scontato, secondo quando riportato da Il Corriere dello Sport l’8 tornerà a giocare solo quando si sentirà pronto. Di seguito, ecco quanto riportato.

“In bilico resta anche McTominay. Lo scozzese si allena con il gruppo, ma nessuno intende accelerare: tornerà solo quando si sentirà pronto, quando il dolore al tendine del gluteo che l’ha bloccato dopo il primo tempo della trasferta di Genova non gli darà più fastidio. Dovesse mancare anche venerdì sera, sarebbe il quinto forfait di la. I dubbi, dunque, riguardano soprattutto il centrocampo, da ridisegnare ancora una volta. Le quotazioni di Gilmour inevitabilmente salgono, visto il problema accusato da Lobotka. Potrebbe essere proprio lo scozzese, che a Verona ha giocato una ventina di minuti, a fare coppia con Elmas. Poi, quando uno dei rientranti sarà in condizione di riprendersi una maglia da titolare, potrebbero cambiare uomini e pure sistema”.