Biasin a Tmw: “Napoli, la vittoria di Verona il miglior spot per il contismo. Assenze, è solo sfortuna?”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha scritto su Tuttomercatoweb a proposito della vittoria del Napoli in casa del Verona. Una vittoria da lui definita “contiana”, ma che fa riportare alla luce l’atavica domanda: la questione assenze è solo sfortuna o c’è altro? Di seguito, ecco quanto scritto. “Napoli soffre e soffre e soffre ma, alla fine, riesce comunque a tirare fuori il meglio. E non molla mai. I tre punti col Verona sono lo spot migliore per il calcio contiano, quello che non ammette il termine “resa” anche di fronte ad assenze e difficoltà. Ottima notizia in attesa dei prossimi recuperi (soprattutto Anguissa), poi però resta la solita domanda senza risposta: la marea di assenze stagionali è solo frutto della sfortuna o dipende anche dalla gestione del gruppo? E su questo, ognuno, ha il suo legittimo punto di vista”.