Tuttosport-Napoli in fila per Goretzka: la squadra favorita

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, in scadenza di contratto nel giugno 2026, è uno dei profili su cui vi è l’attenzione del Napoli in vista del mercato di giugno.

Sul calciatore tedesco però la concorrenza è folta, con Inter e Juve sulle tracce dell’ex Shalke, come riportato da Tuttosport: “Su Goretzka si è informato il Milan che ha però virato negli ultimi giorni sul brasiliano André del Corinthians, mentre Napoli e Juventus sono in seconda fila indietro rispetto all’Inter che ha individuato nel tedesco il nuovo possibile colpo a zero dopo un’estate, la 2025, senza arrivi di giocatori svincolati“.