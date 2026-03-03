Borghi: “Questa annata non è commentabile, troppe varianti impreviste”

Stefano Borghi, giornalista di Sky, nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” ha commentato la stagione degli azzurri, condizionata da tanti infortuni: “Il Napoli in questo momento deve pensare al presente, la vittoria contro l’Hellas è fondamentale ma ora l’obiettivo è acquisire il posto in Champions. Lo scorso anno c’era la sensazione che si sarebbe arrivato ad una resa dei conti ma quest’anno invece sembra diverso. Quest’anno sono successe tante cose e la dichiarazione che mi ha stupito di più è quando ha detto ‘Io quest’anno ho imparato quanto mai prima’, lui conferma che sono successe cose particolari, poi ovviamente non avremo certezze fino all’ufficialità.

Quest’anno sono successe tantissime situazioni, rendono questo secondo anno quasi ingiudicabile ed era iniziato anche con premesse interessanti. Sono arrivati giocatori tra l’estate e a gennaio, sento che in Conte possa farsi un altro anno, sarei curioso di vedere il terzo barra secondo anno di Conte a Napoli.

La questione arbitrale è stata troppo pesante e incisiva in questa stagione, il regolamento è il problema minore ma il problema vero è l’incapacità di percepire quello che sta succedendo sul campo da parte degli arbitri, la capacità di leggere il gesto calcistico. Io ho paura che adesso sono state annunciate novità migliorative, si interverrà sulle regole e probabilmente ci sarà un nuovo designatore, il danno è stato fatto anni fa e l’AIA ne è uscita impoverita”.