Avversarie Napoli per la Champions, stasera il Como sfida l’Inter per un posto in finale di Coppa Italia

Questa sera il Como é di scena contro l’Inter per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Momento più che positivo per i lariani che grazie alla vittoria sul Lecce hanno superato la Juventus e si sono portati al quinto posto in classifica. Sono solo 5 i punti di vantaggio degli azzurri sulla squadra di Fabregas che sono diventati una seria rivale per la qualificazione in Champions League. Questa sera però ci sarà comunque il miglior Como possibile perché la squadra e i tifosi ci tengono e sognano di vincere un trofeo. Niko Paz tornerà titolare dopo l’iniziale panchina contro il Lecce. L’Inter, orfana ancora di Lautaro e di Bonny, si affiderà alla coppia Esposito-Thuram, quest’ultimo in cerca di riscatto dopo un periodo negativo.