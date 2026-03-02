CorSera – Napoli, Conte e la possibilità di vedere un attacco a due punte

Il Corriere della Sera sottolinea la concreta possibilità di vedere in campo sia Rasmus Hojlund che Romelu Lukaku in un attacco a due punte: “Un pensiero lo ha fatto, e la vittoria di Verona con gol di Hojlund e Lukaku rafforza l’idea. Conte tatticamente le sta provando tutte, le tante assenze, soprattutto nei ruoli cruciali, lo hanno costretto a raschiare il fondo del barile di tutte le sue conoscenze. Chissà adesso che il rientro è ancora a corrente alternata di Big Rom non possa essere l’occasione per il Napoli di giocare con il doppio centravanti, magari “sacrificando” il danese in una posizione più larga cosìda lasciare al belga l’occupazione centrale dell’area di rigore”.