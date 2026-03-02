Cds – Napoli, per i centrocampisti azzurri l’obiettivo è il Torino: le ultime

Il Corriere dello Sport scrive delle tanto attese convocazioni di De Bruyne, Anguissa e McTominay per la sfida tra Napoli e Torino di venerdì: “Big Rom, al Bentegodi, ha chiuso del cerchio dopo l’infortunio estivo, la lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra con terapia conservativa come strada per il recupero. Per KDB il rientro è vicino. Da domani alla ripresa, citando Conte, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e poi si attenderà la nuova convocazione. Magari già venerdì col Torino: l’obiettivo è quello, come per Anguissa e McTominay”.