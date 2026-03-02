Cds – Napoli, il ritorno degli azzurri a Castel Volturno: le ultime

Il Corriere dello Sport racconta della preparazione del Napoli in vista del match di venerdì con il Torino: “Una giornata di pausa dopo la vittoria al 96′ con l’Hellas al Bentegodi e poi di corsa a preparare la partita di venerdì con il Torino al Maradona. Il Napoli tornerà in campo oggi al centro sportivo di Castel Volturno, dopo le ventiquattro ore di meritato relax concesse da Conte al rientro da Verona: nel menù una doppia seduta di allenamento, in vista della sfida con la squadra del suo caro amico D’Aversa, ieri protagonista di un debutto vincente contro la Lazio. Conte e il tecnico del Toro sono molto legati, tra loro c’è un rapporto profondo: Antonio è il padrino della figlia di Roberto”.