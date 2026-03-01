Zambardino: “Conte ammette un fallimento professionale con delle gestualità”

Nonostante la vittoria a tempo scaduto contro il Verona al Bentegodi, la prestazione del Napoli non convince tifosi ed opinionisti sportivi. Il giornalista Vittorio Zambardino, sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, si sofferma in particolare su Antonio Conte e su delle gestualità del tecnico dei Partenopei. Ecco le parole di Zambardino.

“Per tutta la partita la sua gestualità é stata quello che comunicava alla squadra e al mondo il messaggio “Non fanno quello che dico io”. Come di consueto un efficace sgravio di responsabilità, ma anche l’ammissione di un fallimento professionale: chi dovrebbero ascoltare?“.