Sta per iniziare Roma-Juventus, ecco le formazioni ufficiali

Sfida importante stasera all’Olimpico per la corsa Champions. In campo la Roma guidata da Gasperini e la Juventus di Spalletti. Spettatore interessato il Napoli di Antonio Conte.
Per i padroni di casa l’ex Dybala parte dalla panchina; Spalletti da fiducia a David al centro dell’attacco. Fischio d’inizio alle 20:45.
Ecco le scelte iniziali dei due allenatori:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen. All. Gasperini.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.