SportMediaset – Napoli, Inter e Juventus seguono Palestra per l’estate

Marco Palestra é una delle grandi sorprese di questa Serie A. L’esterno del Cagliari (di proprietà dell’Atalanta) ha disputato delle ottime prestazioni finora, fornendo 4 assist in 26 partite tra campionato e Coppa Italia, andando anche a segno nella partita contro la Fiorentina a gennaio. Come riportato da SportMediaset, il calciatore classe 2005 tornerà all’Atalanta a fine stagione, ma potrebbe essere un’altra super plusvalenza per il club bergamasco, visto che sono diverse le squadre interessate a Palestra. Tra queste ci sono Inter, Juventus e Napoli.