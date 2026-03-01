Schira-Olivera ai saluti, si tratta per il rinnovo di Spinazzola: i dettagli

Il Napoli inizia a programmare la rosa in vista della stagione che inizierà ad agosto, valutando rinnovi e cessioni.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sui propri social, si sta lavorando per il rinnovo dell’esterno Leonardo Spinazzola e la cessione di Matias Olivera: “Il Napoli ha offerto un nuovo contratto a Spinazzola, lui vorrebbe un biennale, si tratta. La sensazione è che il calciatore possa essere confermato in azzurro alternandosi con Miguel Gutierrez a sinistra.

Oliveira saluterà e sarà ceduto per fare cassa, anche perché in questo momento è la terza scelta, dietro a Spinazzola e a Gutierrez nelle gerarchie di Antonio Conte. Non ha senso avere tre terzini sinistri e poi avere una carenza a destra. Infine è tutto da valutare il futuro di Antonio Conte. Al termine della stagione le parti valuteranno il da farsi”.