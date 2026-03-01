Sabatini: “Il gol di Lukaku è fondamentale per la classifica del Napoli”

Sandro Sabatini, sul proprio canale YouTube ha commentato la vittoria ottenuta dal Napoli a Verona con un gol di Romelu Lukaku nei minuti di recupero: “Il gol di Lukaku è fondamentale per la classifica del Napoli che passa a Verona con un 2-1 molto sofferto, che consente però alla squadra di Antonio Conte di mantenere inalterata qualsiasi distanza nella lotta per la Champions League. È molto importante per il giocatore perché ha avuto la possibilità in 20 minuti di mostrarsi nuovamente il Lukaku sulla via del ritorno, dopo una stagione molto sofferta passata praticamente da spettatore a causa dell’infortunio. Ecco, finalmente Lukaku ritornato giocatore e si è visto nei 20 minuti finali della partita di Verona.

Qui, non è una provocazione per l’arbitro, perché non fosse finita 2-1 per il Napoli ci sarebbero state polemiche su polemiche, tutte giuste anche stavolta,

per l’episodio che aveva determinato il pareggio del Verona. Mi riferisco al fallo netto di Frese su Buongiorno in occasione del corner. E poi è evidente che questo fallo, commesso proprio nel giorno in cui sono ufficiali le nuove regole del VAR è chiaro che assume anche un significato beffardo, irriverente, nei confronti di chi ha preso la decisione sbagliata“.